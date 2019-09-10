Сезон трансферов для петербургских энергетиков закрыт: «Теплосеть Санкт-Петербурга» обзавелась гендиректором

Исполняющий обязанности руководителя «Теплосети Санкт-Петербурга» Антон Свиридов избавился от приставки «и.о.» и назначен гендиректором. Ранее от лишних букв избавили также руководство ГУП «ТЭК» и Водоканала.

О том, что совет директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» утвердил Свиридова в должности генерального директора, сообщается на сайте компании 10 сентября. Главным инженером назначен Игорь Антонов.

Напомним, Антон Свиридов в июне 2018 года стал главным инженером АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», а с июня 2019 года временно исполнял обязанности генерального директора общества после ухода Игоря Стренадко. Сам Стренадко через некоторое время стал главным инженером ГУП «ТЭК».

«Фонтанка» подробно рассказывала о трансферах в сфере городской энергетики, в рамках которых со своих должностей ушли гендиректор ГУП «ТЭК СПб» Игорь Федоров и «Теплосети Санкт-Петербурга» Игорь Стренадко. В ГУП «ТЭК» на должность и.о. руководителя был назначен Иван Болтенков, который также был утвержден в должности директора 30 августа. «Петербургтеплоэнерго» еще ранее возглавил Владислав Петров. Этим перестановкам предшествовало назначение Сергея Густова на должность гендиректора «Газпром межрегионгаза». Кроме того, на прошлой недели из и.о. в гендиректора Водоканала превратился Александр Данилов.