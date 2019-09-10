«Вкусный дым» утомил жителей Кузнецовской. Кальянную через суд заставили поставить вентиляцию

Владельцу кальянной в Московском районе Петербурга придется монтировать вентиляцию по суду, чтобы не быть закрытым. Дышать «вкусным дымом» устали жильцы 12-этажки.

О судебном решении 10 сентября сообщает управление Роскомнадзора по городу. Ведомство подало иск к индивидуальному предпринимателю после обращения жительницы дома №11 по Кузнецовской улице. Та пожаловалась на кальянную «Бедуин Хаус», открытую на первом этаже 12-этажного дома. Специалисты ведомства выезжали по проблемному адресу не раз, но не были услышаны.

Ленинский райсуд признал претензии к ИП законными и обязал оборудовать заведение системой вентиляции.