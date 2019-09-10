«Паровозик» с полицией собрался у Московских ворот. Служебной машине досталось сильнее всех

В Московском районе Петербурга в ДТП попала полицейская машина. Движению они, впрочем, мешали недолго.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Андрей, в районе дома 120 по Московскому проспекту, около Московских ворот, днем 10 сентября собрался небольшой «паровозик» из трех машин с полицейским автомобилем в хвосте. Судя по вставшему «домиком» капоту, сильнее всего оказалась повреждена как раз машина полиции.

«Участники аварии уже разъехались», – добавляет участник группы.

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Как сообщили в ГУ МВД, пострадавших в результате инцидента нет. По факту дорожной аварии проводится проверка.

В конце августа в Петербурге было несколько «ведомственных» ДТП. Утром 20 августа на Невском проспекте сотрудники ГИБДД во время погони за нарушителем не справились с управлением и врезались в стену дома. А днем 27 августа на Малой Балканской улице женщина на Audi при выезде с парковки столкнулась с автомобилем Росгвардии.