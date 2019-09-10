Трасса наивысшей категории. Как строится магистраль М-11 между двумя столицами

Трасса М-11 от Москвы все ближе подбирается к городу на Неве. «Фонтанка» узнала, с чем пришлось столкнуться в ходе строительства и можно ли там ехать со скоростью 150 км/час.

фото предоставлено компанией "Магистраль двух столиц"

3 сентября 2019 года на 561-м километре М-11 прошла церемония торжественного запуска движения по 7-му участку. Еще 4 года назад в этом месте были только лес и болота, а сейчас четырехполосная дорога, которой уже начали пользоваться тысячи автомобилистов. Такой грандиозной магистрали с нуля в России еще не строилось.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

М-11 — первая в России трасса, которой была присвоена категория А1 — с точки зрения официальной оценки, быть круче уже невозможно. На практике А1 означает трассу шириной от 4 полос, которая если и пересекается с другими дорогами, то на разных уровнях. Прямых примыканий на одном уровне тоже быть не может, каждое место стыка с другими трассами — это отдельная развязка.

Седьмой этап — это 103,4 км асфальта от окрестностей Мясного Бора в Новгородской области до трассы А-120 в районе Тосно. Участок с 543-го км по 646-й км по концессионному договору с госкомпанией «Автодор» построила «Магистраль двух столиц». Ей также в ближайшее время предстоит довести М-11 до самого Петербурга а точнее до КАД и Софийской улицы. Заезд на новый участок М-11 при движении из Петербурга — по шоссе А-120, по нему можно съехать на магистраль и со стороны Тосно, и со стороны Гатчины.

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На открывшемся 7-м этапе 14 мостов, 25 путепроводов и 1 развязка — с трассой М-10 в Мясном Бору. Чтобы водители могли отдохнуть, по обеим сторонам дороги через каждые 20 км организованы площадки. Заправка пока только одна, временная, на 604-м км трассы, но обещают сделать больше.

«Особое внимание мы уделили экологическим аспектам строительства. Все дело в том, что 7-й этап трассы проходит по водосбросным бассейнам рек Волхов и Нева, пересекая десятки рек, ручьев и мелиоративных канав. Для защиты водоемов от загрязнения ливневыми стоками трасса оборудована 63 локальными очистными сооружениями и 66 гидроботаническими площадками. На путях миграции животных оборудованы зверопроходы», — рассказывал директор «Магистрали двух столиц» Антон Новиков заместителю министра транспорта Иннокентию Алафинову и главе госкомпании «Автодор» Вячеславу Петушенко во время официального открытия.

Кстати, о животных: 7-й участок проходит через лесной массив вдали от населенных пунктов, поэтому на ранних этапах строительства дикие звери не раз выходили на стройплощадку. Что там лоси и косули — на песчаных насыпях были замечены даже медвежьи следы!

Поскольку трасса прокладывалась буквально с нуля, то пришлось решать и логистические вопросы — например, доставки стройматериалов при отсутствии подъездных путей. А ведь завезти нужно было ни много ни мало 13 млн кубометров песка и 1,8 млн тонн асфальтобетона. Приходилось строить временные дороги, по которым и шли поставки. Большой объем материалов связан также с тем, что стройка велась на заболоченных территориях, слабые грунты приходилось заменять — на ряде участков выбирали 4–6 метров грунта.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Особой гордостью строителей является тоннель, построенный на 677-м километре трассы. Здесь М-11 пересекает железную дорогу Варшавского направления. Пути для поездов расположены на насыпи. Чтобы провести М-11 над ней, потребовалось бы построить достаточно длинный пролет путепровода, возведение которого осложнялось высотой железнодорожной насыпи в 15,5 метров. Поэтому трассу решили проложить сквозь неё. Для этого пришлось сначала создать металлический экран из стальных труб диаметром 1,1 метра при помощи проходческого щита, разместить в трубах арматуру и закачать туда раствор. Под защитой экрана прокладывали уже непосредственно сам тоннель: убирали грунт и бетонировали основание, стены и перекрытия. При этом движение по железной дороге не перекрывали, но самые сложные операции старались проводить все же во время технологических окон. А чтобы обеспечить безопасность движения поездов, установили датчики, сигнализирующие о возможной просадке.

«Ещё одной замечательной дорогой стало больше, и это не только сближает две столицы, но и меняет качество жизни, менталитет наших друзей, соседей, граждан России, которые начинают понимать, что можно безопасно, быстро, а главное, с удовольствием путешествовать по стране», — говорил на открытии 7-го этапа первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов. Эти слова — не официоз, М-11 в перспективе соединит Петербург со скоростной трассой, идущей прямо до черноморского берега. Кроме того, магистраль на пару с ЦКАД и трассой Москва — Нижний Новгород — Казань станет частью транспортного коридора Северная Европа — Западный Китай.

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко отметил работу строителей и проектировщиков предметно. По его словам, на М-11 «были применены наиболее современные завоевания научной мысли». Кроме того, он сообщил, что уже ведутся переговоры с ГИБДД о том, чтобы разрешить двигаться по участку М-11 со скоростью 130 км/час. При этом сама дорога запроектирована в расчете на скорость движения 150 км/ч.

Уже сейчас фактически от самой Москвы до Тосно на легковом автомобиле можно добраться примерно за 1,5 тысячи рублей. Точная же стоимость будет зависеть от множества факторов: дня поездки, времени суток въезда на трассу, категории транспортного средства. При наличии транспондера скидка в зависимости от участка магистрали составит до 40%. Стоимость проезда непосредственно по 7-му участку — 280 рублей и 244 рубля по транспондеру

Больше, чем просто стройка

В ходе создания трассы строителям пришлось столкнуться не только с вызовами материи, но и истории.

Так, при строительстве моста через реку Ижора на 663-м километре нашли крупный археологический памятник. Из-за раскопок на месте поселения, существовавшего в XVI–XIX веках, даже пришлось прервать работы.

Кроме того, 7-й этап М-11 проходит по району боевых действий времен Великой Отечественной войны. В Мясном Бору Новгородской области в 1942 году была уничтожена 2-я ударная Рабоче-крестьянская Красная армия. Еще в подготовительный период в этом районе обнаружили более 2000 взрывоопасных предметов.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

В ходе поисковых работ обнаружены и эксгумированы останки 241 погибшего воина: павшие солдаты были перезахоронены с оказанием им должных почестей на мемориальных кладбищах Ленинградской и Новгородской области. Часть защитников нашей родины удалось идентифицировать. Информация о них была передана родственникам, некоторых из погибших удалось перезахоронить на родине.

На 561-м км М-11 нашим солдатам хотят установить шестиметровый памятник в виде воина в развевающейся плащ-палатке. Мемориал воинам-защитникам Родины появится к 9 мая 2020 года. По замыслу авторов, этот солдат — сын Родины-матери, вставший на защиту своей страны.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»