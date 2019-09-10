В Кремле подтвердили работу Смоленкова в администрации президента. Его считают агентом ЦРУ

Пресс-секретарь Владимира Путина подтвердил, что в 2016 году Олег Смоленков числился среди сотрудников АП, однако позже был уволен. СМИ настаивают, что именно Смоленков был тем американским агентом, которого ЦРУ вывезло из РФ из-за опасения раскрытия.

«Действительно, Смоленков работал в администрации президента, но несколько лет назад он был внутренним распоряжением уволен <...> Его должность не относилась к категории высших должностных лиц», – цитирует 10 сентября заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

По его словам, в Кремле не знают, был ли Смоленков американским шпионом или нет. Песков подчеркнул, что Россия не разыскивает россиянина, которого связывают с ЦРУ.

Ранее в управделами президента РФ опровергли информацию о работавшем у них Смоленкове.

Реклама



Справка:

Ранее телеканал CNN рассказал о вывозе из России агента ЦРУ из-за опасности его раскрытия после беспечного обращения Дональда Трампа с секретной информацией.

Президент США заявил, что ему ничего не известно об этой истории, а в ЦРУ описали выводы телеканала как «неточные». Чуть позже российские СМИ назвали имя предполагаемого шпиона. Им оказался Олег Смоленков, якобы работавший в администрации президента, посольстве в Вашингтоне и аппарате правительства.