Тренер-реабилитолог «Зенит» показала, как восстанавливается футболист стоимостью 40 млн евро

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Малком продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы. Помогает ему в этому тренера-реабилитолога Мария Бурова.

В своем инстаграме Бурова показала специальное упражнение для футболиста.

«Изометрическая сила для 4-х главой мышцы бедра. Главное сохранять угол в коленном суставе опорной ноги неизменным??упражнение выполняется со 100% контролем, без отталкивания носком сзади стоящей ноги. 2-3 подхода по 8 повторений», – написала Бурова.

Малком перешел в «Зенит» в августе за 40 млн евро — это одна из самых дорогих покупок петербургского клуба в истории. Однако бразилец так и не успел сыграть ни одного полного матча, получив травму в матче с «Динамо» 10 августа. По прогнозам, Малком выбыл на шесть недель.