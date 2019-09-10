Москвич получил сообщение с предложением купить ребёнка в WhatsApp. СК начал проверку

Столичный следственный комитет организовал проверку по факту распространения в мессенджере WhatsApp рекламы о продаже ребёнка. Об этом рассказали в ведомстве 10 сентября.

По предварительным данным, 13 августа житель Москвы в группе «Реклама онлайн» одного из мобильных приложений получил пять сообщений о продаже человека. Предложение пришло от абонентского номера, его сопровождала фотография несовершеннолетнего ребёнка.

«В настоящее время совместно с сотрудниками полиции проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в ведомстве.