«Кремлевская пропаганда»: одежду с российской символикой и лицами Путина попросили убрать из магазина Тимати в Риге

Вещи с российской символикой и изображениями Владимира Путина из магазина Black Star Wear по жалобам жителей Риги попросило убрать руководство торгового центра Alfa.

Как указал портал Apollo 9 сентября, очистить ассортимент магазина официально попросили после жалоб на «кремлевскую пропаганду»: покупателям не понравилось, что ценники в торговой точке сначала подписаны на русском, а затем на латышском, и они выложили негативные отзывы в соцсетях со словами о том, что высоко «ценят демократические ценности, но не Россию и Путина», и ехидно предложили «торговать футболками с символикой третьего рейха».

По словам представителей торгового центра, руководство лишь оперативно «отреагировало на прозвучавшую в публичном пространстве информацию и связалось с арендатором, попросив убрать эту коллекцию».

Black Star Wear – бренд рэпера Тимати, который 9 сентября получил больше миллиона дизлайков за клип «Москва», снятый совместно с Гуфом. После такого рекорда ролик исполнитель предпочёл удалить: в песне были слова «в пятом поколении коренной москвич, не хожу на митинги и не втираю дичь», а также несколько раз упоминался Собянин, за чьё здоровье главный герой «хлопал бургер» на площади Гагарина.