Школы Эстонии не будут полностью переводить на эстонский язык. Парламент высказался против

Предложенная Консервативной партией инициатива перевода учебных заведений прибалтийской республики исключительно на эстонский язык не нашла поддержки у депутатов Рийгикогу.

«Первое голосование определяет, будет ли эстонское образование унифицированным, и с детского сада вестись на эстонском», – сообщает 10 сентября издание Delfi.

Во время первого чтения переход на единую эстоноязычную систему образования поддержали всего 32 депутата из 101. 44 высказались против.

Мэр Таллина Михаил Кылварт заявил, что правящая коалиция будет выступать за сохранения русскоязычной школы.

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Согласно эстонскому закону «Об основной школе и гимназии» 2010 года, в школах страны преподают на двух языках. В 74 школах можно получить образование частично на русском языке, родном для 30% населения.

На прошедших 3 марта выборах в парламент Эстонии Консервативная партия Хельме получила 17,8 процента голосов и займет 19 кресел в парламенте. Эта политическая сила выступает за преподавание в школах на эстонском.

Во время избирательной кампании тема разделенности общества активно эксплуатировалась. Например, партия «Ээсти 200» отметилась плакатами на автобусных остановках о том, что «здесь только русские» и «здесь только эстонцы». При этом новым главой столицы Эстонии в апреле был выбран председатель таллинского горсобрания Михаил Кылварт, который известен как защитник русскоязычного образования в балтийской республике.