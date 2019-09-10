Проекты Glorax Development – в финале премии PROESTATE&TOBY AWARDS

Glorax Development

Сразу три жилых комплекса компании Glorax Development прошли во второй этап PROESTATE&TOBY AWARDS 2019 – профессиональной премии, охватывающей все сегменты рынка недвижимости и определяющей «золотые» стандарты отрасли.

В блоке «Жилая недвижимость. Регионы» в финал вышли «Английская миля» в Красносельском районе Санкт-Петербурга в номинации «Жилой комплекс комфорт-класса» и Golden City на намывных территориях Васильевского острова в номинации «Жилой комплекс бизнес-класса». Ligovsky City поборется за победу как лучший проект редевелопмента жилой недвижимости в блоке номинаций «RENEWAL».

Во втором этапе конкурса оценка объектов осуществляется членами экспертного жюри. В его состав входят руководители строительных, управляющих и консалтинговых компаний, представители журналистского сообщества, ведущие аналитики рынка. Для определения лучших проектов привлечено более 60 экспертов отрасли, разделенных на комитеты в соответствии с номинацией.

Победители премии будут объявлены на торжественной церемонии награждения 19 сентября на площадке Omega Tsvetnoy Rooftop в рамках форума PROESTATE 2019, который пройдет 18-20 сентября в Москве.

Профессиональная премия PROESTATE&TOBY AWARDS проводится оргкомитетом международного инвестиционного форума по недвижимости PROESTATE, Американской Ассоциацией Домовладельцев и Управляющих Зданиями (BOMA International), НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов» и Ассоциацией инвесторов Москвы.

Справка о компании Glorax Development

ЖК «Английская миля» – застройщик ООО "БАЛТПРОДКОМ", проектная декларация на сайте http://en-mile.ru/documents

ЖК Golden City – застройщик ООО «НТВО», проектная декларация на сайте http://goldencityspb.ru/documents

ЖК Ligovsky City (первый квартал) – застройщик ООО «Музей техники», проектная декларация на сайте http://ligovskycity.ru/

ЖК Ligovsky City (второй квартал) – застройщик ООО «ЛИГА ДЕВЕЛОПМЕНТ», проектная декларация на сайте http://ligovskycity.ru/