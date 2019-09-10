Придется худеть: под мостом на улице Коли Томчака застрял «Винни-Пух»

Очередной водитель грузовика не смог рассчитать высоту машины при проезде под мостом в Петербурге. В этот раз ловушкой стал не «мост глупости» и даже не его собрат на Боровой улице.

ДТП произошло днем 10 сентября на пересечении улицы Коли Томчака и Рощинской улицы в Московском районе Петербурга, сообщил «Фонтанке» читатель Игорь. Под железнодорожным мостом, проходящим над улицей Коли Томчака, застрял большегруз. Причем въехать под мост он смог, а вот выехать – уже нет.

Отметим, что об ограничении высоты – 3,8 метра – предупреждает не только знак, висящий на мосту с обеих сторон, но и пометка в «Яндекс.Картах». Но, как видим, от застрявших это не спасает, как не останавливают растяжки с предупреждающими надписями и ограничители высоты водетелей «ГАЗелей», штурмующих «мост глупости». Который, к слову, отметил в начале сентября свой юбилей круглым числом в 170 пойманных грузовиков.