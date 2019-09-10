Петербургский избирком потребует отменить итоги выборов в нескольких муниципалитетах. Возможно, даже во всех

Петербургская избирательная комиссия будет настаивать на том, чтобы итоги выборов в нескольких муниципалитетах были признаны недействительными. Это касается муниципальных образований Фрунзенского, Адмиралтейского, Приморского и Невского районов — нарушения, допущенные там на выборах, «возможно, не позволяют достоверно определить результаты волеизъявления граждан», сообщили «Фонтанке» в горизбиркоме 10 сентября.

Председатель петербургской комиссии Виктор Миненко не исключает, что потребует признать недействительными итоги всей муниципальной кампании по городу в целом. Пока же он предоставляет муниципальным избиркомам, в работе которых фиксировали нарушения, шанс сделать это самостоятельно.

«Если адекватной реакции на нарушения со стороны организаторов муниципальных выборов не последует, меры для признания итогов голосования и результатов выборов недействительными примет Санкт-Петербургская избирательная комиссия.

Также Санкт-Петербургская избирательная комиссия обратится в суд для расформирования ИКМО, допустивших нарушения избирательных прав граждан, повлекших признание итогов голосования либо результатов выборов недействительными», — говорится в заявлении.