Олег Сенцов заявил, что вернётся в Крым «только на танках». Но пока планирует снимать фильм

Украинцы Олег Сенцов и Александр Кольченко, которые были освобождены из российских тюрем в результате обмена с Украиной 7 сентября, заявили на пресс-конференции в Киеве 10 сентября, что не готовы сейчас вернуться на свою родину, в Крым.

«Пока Путин при власти, в Крым возвращаться не собираюсь», – заявил Александр Кольченко.

В свою очередь кинорежиссёр Сенцов о ближайших планах сказал, что намерен заниматься двумя «самыми замечательными вещами на земле» – жить и снимать кино.

«Касаемо Крыма. Вернуться туда? Только на танках. Пока мы не можем. Не надо воспринимать мои слова буквально. Я буду жить в Киеве. Моя дочь переехала сюда», – сказал Сенцов.

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О причинах освобождения после пяти лет заключения Олег Сенцов сказал, что, на его взгляд, совпали два фактора. Риск России утратить членство в Совете Европы и смена власти в Украине.

«Обмен не случайный и не спонтанный. Все эти годы работа велась. Предыдущая администрация (президента Петра Порошенко. – Прим. ред.) работала над этим. Не надо наш кейс рассматривать отдельно. При прошлой администрации освобождали других. С приходом новой власти у России есть шанс перезагрузить отношения. Зеленский искренне хочет решить конфликт во благо страны. Без потери интересов. Сто лет переговоров лучше, чем один день войны. Плюс смена администрации в Украине дала возможность начать диалог. Это просто два фактора совпали. Это не значит, что Россия хочет отдать Крым и Донбасс», – заявил Сенцов.

Заниматься политикой Сенцов не планирует. Он намерен реализовать киносценарий, который написал в тюрьме, и издать в ближайшее время две книги. «Ещё 15 тетрадок лежит», – уточнил фигурант дела о терроризме, осуждённый на 20 лет колонии за поджог офиса партии «Единая Россия» в Крыму и попытку подрыва памятника Владимиру Ленину.