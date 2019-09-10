Кропачев и Запесоцкий претендуют на места в РАН

Выборы новых академиков и членов-корреспондентов пройдут в Российской академии наук в ноябре. В списке претендентов ректор СПбГУ Николай Кропачев и ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий.

Как пишет журнал «Город 812» 10 сентября, РАН объявила 76 вакансий академиков и 171 вакансию членов-корреспондентов. В рамках программы по омоложению академии 27 кандидатов должны быть моложе 56 лет.

На вакансии в Отделении общественных наук баллотируются два руководителя вузов из Северной столицы. 60-летний ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев претендует на звание члена-корреспондента РАН по специальности «Право». За вакансию будут бороться, включая Кропачева, 12 человек.

65-летний ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий уже является членом-корреспондентом РАН (с 2011 года) и претендует на вакансию академика по специальности «Философия».