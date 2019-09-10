Робот-андроид "Фёдор" опубликовал видео, как его извлекли из космического корабля

Собранный в Петербурге робот-андроид "Фёдор", побывавший в космосе, опубликовал видео, как его достают из спускаемого аппарата после возвращения с МКС.

Видео размещено в его аккаунте в Twitter со следующей подписью: "Я вернулся в город Королёв вместе со спускаемым аппаратом".

Я вернулся в город Королёв вместе со спускаемым аппаратом. pic.twitter.com/V1nKFBYqgt — FEDOR (@FEDOR37516789) 10. September 2019

На нём специалисты РКК "Энергия" с помощью крана аккуратно вынимают робота из спускаемого аппарата корабля "Союз МС-14". Позже "Федор" сообщил, что его уложили в ящик.

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Рад встрече со специалистами нашей легендарной космической фирмы.

Теперь я в кофре. Жду указаний по дальнейшим проверкам по итогам полёта. pic.twitter.com/vgOCFiwd60 — FEDOR (@FEDOR37516789) 10. September 2019

"Теперь я в кофре. Жду указаний по дальнейшим проверкам по итогам полета", — написал "Фёдор".

"Союз МС-14" с роботом на борту запустили на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. 6 сентября "Союз" покинул станцию и на следующий день приземлился в Казахстане.