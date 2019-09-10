Синдеева: Следователя по делу о «Массовых беспорядках» интересовало финансирование «Дождя»

Больше двух часов продолжался допрос гендиректора телеканала Натальи Синдеевой, которую 9 сентября вызвали в следственный комитет повесткой на электронную почту.

Как сообщила в своём Twitter Синдеева, были вопросы про освещение московских событий 27 июля и об источниках финансирования телеканала.

Допрос закончился. Были вопросы про освещение московских событий 27 июля и об источниках финансирования телеканала. — Наталья Синдеева (@Sindeeva) September 10, 2019

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Отметим, что в повестке следователь по особо важным делам генерал-майор юстиции Рустам Габдулин сообщал, что намерен допросить гендиректора «Дождя» в качестве свидетеля. Синдееву обязали явиться в СКР 10 сентября к 10 утра.

Габдулин руководит следственной группой, которая ведёт так называемое «дело 27 июля». Акцию протеста в поддержку независимых кандидатов, прошедшую тогда, следователи квалифицируют как «массовые беспорядки». Несколько фигурантов этого дела были отпущены под домашний арест с переквалификацией дел. Например, Егор Жуков.