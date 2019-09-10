Петербург и Ленобласть отдохнули от тяжелых ДТП: за понедельних их было всего 12

За понедельник, 9 сентября, в Петербурге и Ленинградской области было зафиксировано 455 дорожных аварий. Это довольно обычная картина для двух регионов, судя по статистике ГИБДД. А вот серьезных аварий, где были пострадавшие и погибшие, за прошедший день случилось всего 12, и такого не было с 1 августа, когда полицейские зафиксировали 14 таких ДТП.

Как сообщает 10 сентября Управление ГИБДД по СПб и ЛО, всего в Петербурге за понедельник произошло 390 дорожных аварий. Пострадавшие были в 9 случаях – травмы получили 11 человек, причем среди них ни одного ребенка. Погибших в городе не было.

Тяжелая на вид авария на дамбе благодаря счастливому случаю обошлась без пострадавших: в легковушке, когда в нее въехал бензовоз, никого не было. Повезло и девушке из опрокинувшуйся Toyota RAV4 на улице Маршала Казакова: по словам очевидцев, часть металлического ограждения прошла прямо рядом с ее головой.

«Перевертыши» вообще оказались частым явлением в понедельник, особенно в области. Так, около 6:40 на Охтинской аллее в Мурино водитель уложил колесами кверху Renault Sandero, сообщила в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Катя. «Пилот просто выбрался из машины и ушёл по встречной полосе в сторону Шувалова», – добавила она.

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На трассе «Сортавала» около шести утра опрокинулся на бок грузовой микроавтобус, перевозивший белую краску, сообщали в группе «ДТП и ЧП | Ленинградская область». В кювете была красная легковушка. О пострадавших не сообщалось.

Микроавтобус перегородил полторы полосы. Увозили его с места ДТП эвакуатором.

Всего за 9 сентября в Ленобласти произошло 65 ДТП. Серьезных было три, в них пострадали 4 человека и погибли двое. Причем погибшие и половина пострадавших – следствие одного ДТП. На 115-м километре Киевского шоссе, в районе Мшинской, столкнулись три микроавтобуса. Предварительно виновником называют 34-летнего водителя Ford Transit, который выехал на «встречку». В ДТП погибли водитель и пассажирка Ford Tourneo и тяжелые травмы получили водитель и пассажирка Hyundai Starex.

Как сообщает 10 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Предполагаемого виновника отпустили под подписку о невыезде.