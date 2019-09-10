Из-за забастовки Alitalia задержится или отменится римский рейс в Петербург

Пассажиры итальянской авиакомпании могут пострадать из-за очередной забастовки летного состава и наземного персонала. МИД РФ предупреждает заранее.

Как сообщает департамент ситуационно-кризисного центра МИД в Twitter 10 сентября, следующая акция у сотрудников Alitalia назначена на 23 сентября, что грозит россиянам, взявшим билеты на рейсы этой компании, задержками и отменами рейсов.

Могут пострадать и петербуржцы. Ежедневно в Рим и обратно летает итальянский А321.

Накануне из-за забастовки уже сотрудников British Airways отменился вылет и прилёт борта в Лондон. Пилоты отказались садиться за штурвал. Также забастовка запланирована на 27 сентября.