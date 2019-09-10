МКБ увеличил транзакционную активность на 35% в «МКБ Онлайн»

ПАО МКБ

Летом 2019 года Московский кредитный банк обновил дизайн платежных форм мобильного приложения «МКБ Онлайн» на смартфонах iOS и Android. С этого момента было зафиксировано увеличение числа переводов с карты на карту: на 35% по отношению к предыдущим месяцам.

На смартфонах iOS количество операций увеличилось на 27%, а объем транзакций – на 48%. На Android – 40% и 88% соответственно. Приложение стало удобнее, а интерфейс – интуитивно более понятным.

«Помимо функциональности, любой сервис требует наличие понятного и доступного интерфейса. Именно эти характеристики являются для нас базовыми при каждом обновлении мобильного банка. Изменение форм платежей и переводов дало хорошие результаты, и в дальнейшем мы планируем обновление оставшихся экранов, что, по нашим оценкам, позволит увеличить количество платежей еще на 20%», – прокомментировал Алексей Курзяков, начальник управления развития дистанционного банковского обслуживания МКБ.

Узнать подробности и установить мобильное приложение можно по ссылке.

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