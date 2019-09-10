Получать зарплату «в конверте» согласны четверо из десяти россиян. В Петербурге таких меньше

43% россиян согласны получать свой заработок по «чёрной» или «серой» схеме. Треть граждан (36%) не согласны на оплату своего труда через зарплату «в конверте». Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование портала Superjob.ru.

При этом заведомо не выгодные для себя условия мужчины готовы принимать чаще, чем женщины: 49% и 36% респондентов соответственно. К схеме, минимизирующей налоговое бремя для работодателя, толерантнее всего относятся россияне в возрасте 25–34 лет. В этой группе согласны на зарплату в конверте 46% опрошенных. Ну а те, кто родился после 1995 года, напротив, активнее остальных выступают против «чёрных» зарплат. Каждый второй молодой человек (45%) до 24 лет не готов помогать работодателю обманывать государство. Столько же активных сторонников действующего налогового законодательства и среди тех, кто ежемесячно получает от 80 тысяч рублей.

Санкт-Петербург и Москва оказались среди самых стойких к искушению исключить государство из контроля за оплатой труда. На заработок в конвертах в столицах согласны только 39% опрошенных. Чуть меньше тружеников самых крупных городов страны не хотят получать «чёрную» зарплату: 37% москвичей и 36% петербуржцев.

Чаще всего на «серый» заработок соглашаются в Кирове (52%), Воронеже и Ульяновске (51%). Не будет отказываться от работы с «черной» зарплатой каждый второй житель Челябинска, Новосибирска, Иркутска и Хабаровска.

Опрос был проведен 22–23 августа 2019 года среди 1600 респондентов старше 18 лет в 377 населенных пунктах во всех федеральных округах.