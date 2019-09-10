Общественная палата: Почти 60% россиян не считают ЕГЭ объективной проверкой знаний

Почти 60% россиян считают, что ЕГЭ не является объективным результатом проверки знаний. В этом уверены участники опроса, организованного Общественной палатой РФ. Итоги рассмотрели 10 сентября.

Единый госэкзамен не дает объективно оценки знаний, так считают 59,32% россиян, принявших участие в общественном мониторинге «Отношение к ЕГЭ учеников, родителей учащихся и педагогов». Неутешительным кажется и тот факт, что почти 44% опрошенных считают, что ЕГЭ приводит к снижению качества образования.

Справедливость единого экзамена отмечают лишь 19% опрошенных. Чуть менее 30% предполагают, что экзамен обеспечивает равенство при поступлении в вузы, сообщает РИА Новости.

Мнения граждан собирали путем онлайн-голосования, которое проходило с 22 мая по 30 июня 2019 года. В опросе приняли участие 84 466 человек из 85 субъектов.

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Тем временем Рособрнадзор уже опубликовал проекты расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2020 год.