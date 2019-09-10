Шесть из десяти покупателей квартир в Петербурге выбирают готовую отделку

Setl Group

Жилье с чистовой отделкой от застройщика остается популярным: его выбирают 60% покупателей квартир класса «масс-маркет». Это следует из данных Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» за первую половину 2019 года.

В новостройках категории «масс-маркет» («эконом» и «комфорт») средняя стоимость квадратного метра в квартире без отделки составляет 107,4 тыс. рублей, а с отделкой — 108,9 тыс. рублей. Незначительная разница объясняется тем, что в более дорогом и качественном комфорт-классе большая часть квартир — 63% — сдается без отделки. Кроме того, такое жилье строится в более престижных и развитых районах Петербурга. Таким образом, стоимость кв. м в квартирах «комфорт-класса» без отделки оказывается сопоставимой со стоимостью кв. м метра в квартирах «эконом-класса» с отделкой.

Сегодня в «комфорт-классе» также представлены объекты, где с отделкой сдается часть секций. Такое решение позволяет одним покупателям делать ремонт самостоятельно, а другим — заезжать сразу после получения ключей и жить в тишине, ведь в их секциях не будут вестись шумные работы. Пример — ЖК «Pulse на набережной» от Setl Group. Здесь средняя цена квартиры с отделкой составляет 125,4 тыс. рублей за кв. м, а без отделки — 118,2 тыс. рублей за кв. м.

Еще одна тенденция на рынке недвижимости — появление квартир с чистовой отделкой от застройщика в сегменте «бизнес». Среди примеров — объекты Setl Group в Выборгском районе. Так, в ЖК «Притяжение на Выборгской» средняя цена квартиры с отделкой составляет 155,8 тыс. руб. за кв. м, а без отделки — 151,2 тыс. руб. за кв. м. В ЖК Svetlana Park на Манчестерской улице средняя цена квартиры с отделкой составляет 171,6 тыс. руб. за кв. м, а без отделки – 155,4 тыс. руб. за кв. м.

Отделка от застройщика уже давно перестала быть отличительной чертой недорогого жилья: ведущие строительные компании придерживаются высоких стандартов, разрабатывают оригинальные решения и собственные дизайн-проекты. К примеру, отделка «Итальянские коллекции» от Setl Group предполагает теплые полы в ванной комнате, высококачественный износостойкий ламинат с выраженной фактурой, влагозащищенные розетки в санузлах и на балконе, дверные ручки знаменитой итальянской фабрики и многое другое.

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ЖК «Pulse на набережной» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/pulse-na-naberezhnoi

ЖК «Притяжение» - застройщик ООО "ИТТ", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/prityazhenie-na-vyborgskoi/declarations

ЖК "Svetlana Park" – застройщик ООО "Специализированный застройщик "Созидание", проектная декларация на сайте наш.дом.рф.