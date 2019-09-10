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10.09.2019 11:58
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В управделами президента РФ опровергли информацию о работавшем у них американском шпионе

Гражданин России Олег Смоленков, которого СМИ называют американским агентом, никогда не занимал никаких должностей в управделами президента РФ.

«Он [Смоленков] никогда не работал в управделами президента России», – цитирует 10 сентября заявление пресс-секретаря управляющего делами главы государства Елены Крыловой ТАСС.

По ее словам, ведомство выступило с обращением после сообщений журналистов о шпионе, передававшем информацию ЦРУ.

Ранее телеканал CNN рассказал о вывозе из России агента ЦРУ из-за опасности его раскрытия после беспечного обращения Дональда Трампа с секретной информацией.

Президент США заявил, что ему ничего не известно об этой истории, а в ЦРУ описали выводы телеканала как «неточные». Чуть позже российские СМИ назвали имя предполагаемого шпиона. Им оказался Олег Смоленков, якобы работавший в администрации президента, посольстве в Вашингтоне и аппарате правительства.

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