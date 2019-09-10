Протест по-бурятски: люди в масках подрались с омоновцами на стихийном митинге в Улан-Удэ

Акция протеста за отмену результатов выборов в Бурятии переросла в потасовки с силовиками.

«На акции протеста в Улан-Удэ произошли столкновения между сотрудниками ОМОНа и людьми, лица которых скрывали маски», – сообщает 10 сентября издание «Медуза», используя в качестве доказательства видео из Instagram.

Бандиты в масках бьют машины в центре Бурятии pic.twitter.com/8YAUrzKWK2 — Путь Шамана (@shamanidet) 10 сентября 2019 г.

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При этом силовики, по сообщениям «Тайга.Инфо», «жестко задерживали протестующих». «Народ хотел встать стеной, но они вытащили дубинки, чуть ли не топорики. Реально, они топорами угрожали людям», – так ситуацию описала секретарь Советского райкома КПРФ Улан-Удэ Нина Хандарова.

Избиения протестующих «людьми в форме» подтверждает и «ОВД-Инфо». Якобы силовики окружили машину, в которой сидели депутат Народного хурала Баир Цыренов и его соратники. После этого силовики попытались разбить окна и вытащить оттуда людей, однако, по данным «Тайга.Инфо», народного избранника все-таки отбили. При этом сегодняшняя акция не была многочисленной.

Напомним, что выборы в Бурятии привели к митингу. В Улан-Удэ на площади Советов накануне началась акция протеста с требованиями освободить задержанных сторонников Александра Габышева, которого СМИ называют «шаманом, идущим изгонять зло из Кремля». Еще одно требование – отмена результатов выборов мэра города и депутатов горсовета.