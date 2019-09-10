Огненная «Волна» угрожала взорвать мебельную фабрику в Петербурге. С территории производства вывели 11 человек

Пожар на мебельном производстве тушили в ночь на 10 сентября в Невском районе Петербурга. Возникшую угрозу взрыва удалось вовремя нейтрализовать.

Как рассказали в пресс-службе городского МЧС, сообщение о возгорании в 50-м доме на Октябрьской набережной поступило в 00.11. Огонь охватил площадь в 60 квадратов в четырёхэтажном производственном здании.

«Пожару был присвоен повышенный второй номер сложности с дополнительным номером «Волна». Данное дополнительное обозначение устанавливается при угрозе взрыва. Было известно, что на производстве находятся газовые баллоны», — добавили в комитете по вопросам законности, правопорядка Смольного.

Из здания эвакуировали 11 человек, спасатели успели вынести три газовых баллона. К часу ночи огонь локализовали, к 3.18 — ликвидировали. Происшествие обошлось без пострадавших.