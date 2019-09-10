Украинский парламент принял закон об импичменте президента

Верховная рада голосами фракции монобольшинства приняла в целом президентский закон о процедуре импичмента. «За» проголосовали 245 народных депутатов, из них 244 – представители «Слуги народа».

Онлайн-трансляцию пленарного заседания вел телеканал "112 Украина".

Президентский законопроект рассматривали по упрощенной процедуре. Первым голосованием его поддержали за основу. «За» проголосовали 337 народных депутатов – среди них "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", внефракционные нардепы, фракция "Батькивщина" и депутатская группа "За будущее". Две политсилы преимущественно воздержались – "Европейская солидарность" и "Голос".

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Вторым голосованием Рада признала президентский законопроект о процедуре импичмента не нуждающимся в доработке. Это решение поддержали 245 депутатов, из них 243 – представители фракции "Слуга народа" и два внефракционных. Фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность" и "Голос" в основном выступили против закона, депутаты "Батькивщины" и группы "За будущее" воздержались и голосовали против.

Такая ситуация вызвала протест со стороны оппозиции. Фракцию монобольшинства обвиняли в нарушении регламента и призвали предоставить возможность подать поправки к проекту законодательного акта.

Однако спикер парламента Дмитрий Разумков объявил и третье голосование за президентский законопроект о процедуре импичмента в целом. «За» проголосовали 245 нардепов, из них 244 – представители "Слуги народа", один – внефракционный (Дмитрий Разумков). Против выступили "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность" и "Голос". В депутатской группе "За будущее" воздерживались или нажимали на красную кнопку. Внефракционные и "Батькивщина" – воздержались.