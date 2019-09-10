УФАС хочет разобраться, лучший ли букмекер «Лига ставок». В противном случае компании придется раскошелиться на новую рекламу

Петербургская антимонопольная служба возбудила дело, усмотрев нарушение закона о рекламе, в отношении ООО «Первая международная букмекерская компания» (букмекерская компания «Лига ставок»).

Как сообщает пресс-служба УФАС 10 сентября, просматривать ролики и присматриваться к баннерам сотрудникам пришлось после жалобы гражданина. Он был недоволен тем, что во время матча «Зенит» – «Крылья советов» в апреле 2019 года увидел баннерную рекламу «Лучший букмекер», размещенную на стадионе «Газпром-Арена». Эта же реклама демонстрировалась, в том числе, и в эфире телеканала «Матч-ТВ Премьер».

Заявителю показалось слишком самоуверенным и необоснованным то, что букмекер называл себя лучшим без указания конкретных характеристик или параметров сравнения (признаки нарушения ч. 2, п.1, ст. 5 Закона о рекламе).

Отметим, что «Зенит» в том матче выиграл у «Крыльев» со счетом 4:2.