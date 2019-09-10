ЖК «Образцовые кварталы»: три дня специальных цен

Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Давно планировали улучшение жилищных условий? Пришло время принимать решение. В разгар «бабьего лета» – 12, 13 и 14 сентября – строительная компания «Терминал-Ресурс» объявила об акции «Тройной урожай скидок на квартиры».

Уникальная цена установлена на несколько квартир в готовых ЖК «Образцовые кварталы». Строительство малоэтажных жилых комплексов ведётся на площади 316 га в Пушкинском районе. Расположение на возвышенности по пути следования в бывшие царские резиденции определило название проекта – «На Царскосельских холмах. Здесь формируется респектабельный микрорайон, рассчитанный на проживание 40 000 человек. Высотный регламент допускает строительство малоэтажных и среднеэтажных зданий, а ландшафт позволил застройщику сохранить видовые характеристики максимально большому количеству квартир. Дома возводятся по кирпично-монолитной технологии из сертифицированных материалов. Для отопления применяется система «тёплый водяной пол». В каждом подъезде установлены бесшумные швейцарские лифты. Квартиры в «Образцовых кварталах» отличают свободные эргономичные планировки, просторные лоджии и балконы, панорамное остекление, высокие – от 2,75 м – потолки. Уже введены в эксплуатацию четыре первых малоэтажных жилых комплекса, завершается строительство «Образцового квартала 5» и «Образцового квартала 6.

Специальные цены действительны только в указанные дни на ряд квартир в уже построенных домах.

Узнайте подробнее о скидках и условиях проведения акции в отделе продаж застройщика ООО «Терминал-Ресурс» по адресу: Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «ПЕРСПЕКТИВА» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), тел. +7 (812) 7-19-19-19, www.devcent.ru.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya