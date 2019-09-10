Петербургский суд не защитил Москву, сравненную с вагиной. Лидеру «Ласкового мая» отказали в иске к ФК «Зенит»

Солисту «Ласкового мая» не удалось защитить честь Москвы в суде Петербурга. Андрею Разину отказали в иске к футбольному клубу «Зенит».

О решении Петроградского суда 10 сентября сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Андрею Разину отказали в удовлетворении исковых требований к АО «Футбольный клуб Зенит» о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Напомним, судебное заявление родилось после ток-шоу зенитовского интернет-канала Z+, в котором лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров, не скупясь на мат, уподобил Москву женскому, а Петербург мужскому половому органу. Иск житель российской столицы подал к ФК «Зенит», потребовав удалить ток-шоу с канала и опубликовать на своем сайте официальную позицию в отношении передачи и высказываний Шнурова. Также продюсер просил извинений москвичам. Петербургский футбольный клуб претензии не принял.

Что же касается Шнурова, то его слова Разин расценил как оскорбление и хулиганство. Он обратился в Следственный комитет и Генпрокуратуру.

Предварительное заседание по делу состоялось 13 июня. По существу начали слушать 8 июля. Как писала «Фонтанка», судья Петроградского суда решила изучать нескромный контент в узком кругу участников.