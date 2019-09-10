Петербургский суд не защитил Москву, сравненную с вагиной. Лидеру «Ласкового мая» отказали в иске к ФК «Зенит»
Солисту «Ласкового мая» не удалось защитить честь Москвы в суде Петербурга. Андрею Разину отказали в иске к футбольному клубу «Зенит».
О решении Петроградского суда 10 сентября сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы. Андрею Разину отказали в удовлетворении исковых требований к АО «Футбольный клуб Зенит» о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Напомним, судебное заявление родилось после ток-шоу зенитовского интернет-канала Z+, в котором лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров, не скупясь на мат, уподобил Москву женскому, а Петербург мужскому половому органу. Иск житель российской столицы подал к ФК «Зенит», потребовав удалить ток-шоу с канала и опубликовать на своем сайте официальную позицию в отношении передачи и высказываний Шнурова. Также продюсер просил извинений москвичам. Петербургский футбольный клуб претензии не принял.
Что же касается Шнурова, то его слова Разин расценил как оскорбление и хулиганство. Он обратился в Следственный комитет и Генпрокуратуру.
Предварительное заседание по делу состоялось 13 июня. По существу начали слушать 8 июля. Как писала «Фонтанка», судья Петроградского суда решила изучать нескромный контент в узком кругу участников.
Справка:
Интернет-эфир Z+ состоялся в день матча «Спартак» – «Зенит» в марте 2019 года. Сергей Шнуров выступил в нём одним из хедлайнеров, на нецензурную лексику не скупился, но Андрея Разина оскорбило конкретное высказывание. Рассуждая, какой город лучше – Москва или Петербург, лидер «Ленинграда» сравнил столицу с вагиной, добавив характеристики «круглая», «волосатая», «размазанная».
Андрей Разин стал продюсером «Ласкового мая» в конце 1980-х годов, выступал в роли солиста наряду с Юрой Шатуновым. По-прежнему гастролирует с группой по российским городам. Успел поработать судебным приставом, депутатом, советником зампреда Госдумы ФС РФ.