Суд не увидел угрозы в плакате «Пудинг лор». Петербургскому художнику разрешили творческое самовыражение

Суд не нашёл состава преступления в стоянии с плакатом «Пудинг лор» у Гостиного двора. Административное дело в отношении художника Алексея Соловьева прекращено. Об этом «Фонтанке» сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга 10 сентября.

Решение о прекращении производства Куйбышевский суд вынес накануне.

Соловьева задержали 23 июня во время серии одиночных пикетов в поддержку журналиста Ивана Голунова. Художник стоял с плакатом «Пудинг лор». В отношении него составили административный протокол по статье 20.2 часть 2 КоАП («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия»).

«Фонтанке» Соловьев рассказал, почему все читают и цитируют его плакат неправильно. Проблема – во врожденной грамотности петербуржцев, в том числе полицейских – они увидели тире, которого на самом деле нет.