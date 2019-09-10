После стычки сотрудников ДПС с трудовыми мигрантами у петербургского полицейского — травма головы. Насилие сочли опасным

Уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти возбуждено после агрессивного разговора полицейских и мигрантов в Петродворцовом районе Петербурга. Об этом сообщает городской следственный комитет 10 сентября. Один из стражей правопорядка — с закрытой черепно-мозговой травмой.

Накануне на Ропшинском шоссе наряд ДПС остановил автомобиль «Газель», в котором находились водитель-местный житель, а также двое уроженцев Узбекистана. Документов, разрешающих пребывание на территории РФ, у приезжих не нашлось. Полицейские пригласили нарушителей в участок, ответ получили кулаками. Очевидцы опубликовали в сети видео, где обидчик уже в наручниках лежит на асфальте, за ним наблюдают трое в форме. При этом один из нападавших успел улизнуть.

Сбежавшего с места конфликта позже задержали в Стрельне. В отношении компании составлены административные протоколы за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

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СК сегодня сообщил о госпитализации одного из сотрудников ДПС. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что у полицейского диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Из медицинского учреждения он отпущен.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти»).