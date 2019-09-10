Путин помиловал 10 из 35 вернувшихся в ходе обмена украинцев
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова уточнила число помилованных указом Владимира Путина граждан Украины. Ранее украинская сторона говорила об 11 помилованных.
«Украинцы, освобожденные из плена, являются свободными гражданами. Десять политзаключенных были помилованы президентом России, один – [Эдем] Бекиров освобожден под личное обязательство», – цитирует 10 сентября заявление Денисовой РИА Новости.
По ее словам, 24 моряка с судов, которые были задержаны в Керченском проливе за нарушение границы, были освобождены под личное обязательство омбудсмена.
Ранее офис президента Владимира Зеленского опубликовал список украинцев, которые участвовали в процедуре обмена удерживаемыми лицами. Омбудсмен Нина Карпачева заявила, что Путин помиловал 11 человек, а украинский президент – 16.
Справка:
Переговоры о возможном обмене удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой начались этим летом, когда украинский уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова встретилась с российской коллегой Татьяной Москальковой для обмена списками заключенных. В июле Денисова рассказала о наличии договоренностей с российскими властями.
В августе в Кремле подтвердили подготовку к обмену пленными с Украиной. Президент соседней республики Владимир Зеленский также заверил, что лично занимается этим вопросом. До конца не было понятно, когда произойдет обмен, а также кто будет в нем участвовать.
Обмен состоялся 7 сентября. Россиян вывезли спецбортом из Киева.
В Россию вернулись освобожденный украинским судом редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, а также экс-командир ПВО ДНР Владимир Цемах, который считается важным свидетелем по делу сбитого «Боинг-777». Украина же получила задержанных в Керченском проливе моряков и осужденного в РФ по обвинению в терроризме режиссера Олега Сенцова.