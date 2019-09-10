Правительство не поддержало смягчение «антинаркотической» статьи

Российское правительство не поддержало законопроект о либерализации «антинаркотической» статьи 228 Уголовного кодекса. Смягчения наказания не будет.

Инициаторы поправок во главе с председателем комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым предлагали уменьшить наказание за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта наркотиков и психотропных средств с трех-десяти до двух-пяти лет лишения свободы, а также снизить минимальный срок наказания с десяти до пяти лет, если действия с запрещёнными веществами совершались в особо крупном размере.

Как 10 сентября пишет Interfax, чиновники сочли, что без совершенствования правоприменительной практики целей, указанных авторами в пояснительной записке, достигнуть невозможно. В последней сообщалось, что предложения по либерализации обусловлены большим числом осужденных за действия с наркотиками, что «обеспечивает высокие показатели деятельности правоохранительных органов по раскрытию тяжких преступлений».

О пересмотре 228-й статьи заговорили после «дела Голунова». 6 июня 2019 года расследователя задержали в Москве по подозрению в продаже наркотиков; запрещённые вещества нашли в сумке и в квартире. Журналист заявил, что свёртки ему подбросили, и это может быть связано с подготовкой материала о похоронном бизнесе, героями которого стали люди из ФСБ. За Ивана Голунова вступились коллеги, общественность требовала его освобождения. Журналиста отпустили в связи с непричастностью. По личному указу Владимира Путина своих мест лишились глава управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин и глава УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков, были уволены их пять подчиненных. Согласно опросу «Левада-Центра», только 18% россиян верят, что подбрасывание наркотиков и фальсификации уголовных дел — редкость для современной России, больше половины опрошенных уверены, что шансы доказать свою невиновность в таких случаях «довольно или очень низкие».