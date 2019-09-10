Джек Ма уходит с поста главы Alibaba. Он хочет заняться образованием

Основатель китайского интернет-ретейлера Alibaba – второй богатейший человек в Азии Джек Ма покинул пост председателя совета директоров компании. Он ушел в отставку 10 сентября, в день своего 55-летия.

На посту председателя его сменил гендиректор компании Дэниел Чжан, пишет Bloomberg. При этом совсем уходить из компании Ма не планирует. Он готов давать преемнику советы по управлению.

Впервые о планах покинуть Alibaba миллиардер объявил в сентябре 2018 года. Тогда он говорил, что хочет заняться благотворительными проектами в сфере образования.

Бывший учитель английского языка Джек Ма основал Alibaba в 1999 году. Сейчас это крупнейшая китайская компания с рыночной капитализацией 460 миллиардов долларов. Среди прочего компания владеет торговой площадкой AliExpress.

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На данный момент состояние Джека Ма оценивается в 41,8 миллиарда долларов.