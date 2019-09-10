Toyota «поймала» каршеринг и чоппер на перекрестке Лермонтовского и Рижского

Спешащий водитель легковушки устроил массовое ДТП в Адмиралтейском районе Петербурга утром 10 сентября. В замес попали мотоцикл и каршеринговый автомобиль.

Авария произошла на пересечении Лермонтовского и Рижского проспектов, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Столкнулись легковая Toyota, мотоцикл Harley-Davidson и KIA Soul от каршеринга Pool:start.

«Мотоцикл ехал в своём ряду, «Тойота» повернула налево, обогнув стоявших, пропускающих поток, и встала, «КИА» успела оттормозиться, мотоциклист нет», – пишет участница группы Таня.

Произошедшее попало на камеру видеорегистратора одного из очевидцев. На записи видно, что водитель «Тойоты» повернул налево с правого ряда, и ему сбоку в заднюю часть врезался мотоциклист. Судя по всему, байк при падении задел «КИА».

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Как сообщают в группе «Мотосолидарность», мотоциклист в результате ДТП сломал руку. «В больницу не поехал. Состояние удовлетворительное», – пишет Илья.

На фото с места ДТП также видно автомобиль BMW с отвалившимся бампером. Имеет ли он отношение к этой аварии, не известно.