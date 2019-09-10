Пять тысяч сотрудников магазинов «Л’Этуаль» побывали этим летом в Париже

Пресс-служба Л'Этуаль

Ничто не вдохновляет и не заряжает энергией так, как путешествия, — этой позиции компания «Л’Этуаль» придерживается уже седьмой год и поощряет своих сотрудников поездкой в Париж, мировую столицу моды и красоты.

Летом 2019 года Францию посетили 5000 человек — все, кто работает в «Л’Этуаль» больше года. Программа поездки совмещала приятное с полезным: продавцы-консультанты из почти 1000 магазинов познакомились с главными достопримечательностями Парижа, прониклись его атмосферой и приняли участие в международной конференции, посвященной главным достижениям в бьюти-индустрии. Так, участники познакомились с новинками парфюмерии, макияжа и ухода за кожей, посетили обучающие семинары и мастер-классы от мировых экспертов в области красоты.

Пресс-служба Л'Этуаль

Как говорят в «Л’Этуаль», такие поездки мотивируют и заряжают сотрудников положительными яркими эмоциями на год вперед, а главное, дают возможность расти в профессиональном плане, привнося ноту свежести и новизны в ежедневную работу с покупателями. Так что если вы давно хотели связать свою жизнь с красотой и побывать в Париже, добро пожаловать в «Л’Этуаль»!