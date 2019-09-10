Смольный одобрил новую прописку несостоявшегося храма из парка Малиновка. Строить могут 10 лет

Правительство Петербурга одобрило выделение приходу храма святых апостолов Петра и Павла участка на улице Передовиков под строительство церкви. Ранее ее собирались строить в парке Малиновка. Противостояние затянулось на годы.

Вопрос рассматривался 10 сентября на заседании правительства. Речь идет об участке на пересечении Передовиков и Российского путепровода, площадь — 27 тысяч квадратных метров. Помимо самого собора здесь должна появиться часовня, колокольня и воскресная школа. Срок реализации проекта — 120 месяцев.

Врио губернатора Александр Беглов отметил, что с приходом все согласовано и участок его устраивает. При этом он поручил разработать план развития парка Малиновка.

История проекта церкви в парке Малиновка тянется с 2011 года. После протестов жителей чиновники отказались от этой идеи, разрешение на строительство отозвали. Несмотря на это, участок под строительство обратно в зону ЗНОП (зелёных насаждений общего пользования) не внесли, так что жители продолжали вести активную деятельность, опасаясь застройки. Врио губернатора Александр Беглов в августе обещал, что парк внесут в состав зеленых насаждений общего пользования.