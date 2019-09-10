Скайнет наступает. Почти 45,5% трудящихся россиян через 10 лет могут лишиться работы из-за роботов

45,5% всех работников в России, или 20,1 миллиона человек, останутся без работы к 2030 году. Виной всему — роботизация, констатирует Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

«Роботы возьмут на себя основной объем работы в гостиничном и ресторанном бизнесе, где могут остаться без мест порядка 73% сотрудников. В розничной торговле могут высвободиться 53% рабочих мест», – сообщает 10 сентября издание Znak.com со ссылкой на исследование РАНХиГС.

В обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве через 10 лет роботы заменят 6 из 10 сотрудников. Активное внедрение новых технологий планируется также при добыче полезных ископаемых.

При этом руководитель лаборатории исследований проблем предпринимательства РАНХиГС Степан Земцов уточнил, что исследование было сфокусировано на «подверженности роботизации». По его словам, не обязательно в ходе модернизации роботы будут массово заменять россиян, однако он посоветовал некоторым подумать о смене профессии уже сейчас.