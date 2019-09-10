В Геленджике горит центральный рынок. Огонь вплотную подобрался к жилым домам

...

Пожарные Краснодарского МЧС спасают жилые дома от пожара, который утром 10 сентября начался на рынке в центре Геленджика. Сведения о пострадавших разнятся.

Как пишут местные СМИ, возгорание началось в 8.30. сначала загорелся один из торговых павильонов, потом огонь стал быстро перекидываться на остальные. Всего на 10.30 утра горит порядка 300 квадратных метров.

Реклама



В скорую, как говорят, уже обратилось несколько человек с жалобами.