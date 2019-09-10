Плюс школы, минус метро. Смольный одобрил осеннюю корректировку бюджета

Правительство Петербурга одобрило изменения в бюджете 2019 года. Дефицит составит 40,8 млрд рублей.

Согласно законопроекту, который рассматривался на заседании 10 сентября, доходы бюджета в 2019 году растут в соответствии с поправками на 37,5 млрд рублей. 15,5 млрд из этой суммы приходится на средства из федерального бюджета: по большей части их будут направлять на приобретение новых школ, детсадов и объектов здравоохранения. Кроме того,150 млн пойдет на создание новой экспозиции в Музее обороны и блокады Ленинграда, 533 млн – на совершенствование системы помощи онкобольным, 1,5 млрд – на лекарственное обеспечение льготников. При этом на 2,1 млрд сокращаются расходы на обслуживание долга и на 576 млн – субсидия метрополитену (в связи с переносом сроков ввода новых станций Фрунзенского радиуса). При этом врио губернатора Александр Беглов поручил увеличить объем поддержки малого и среднего бизнеса.

«Фонтанка» подробно писала о планах по изменению бюджета-2019: комфин представил их на нулевых слушаниях бюджета 2020 года.

Напомним, ранее Смольный отказался от проведения весенней корректировки бюджета в 2019 году, оставив только осеннюю.