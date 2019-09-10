Беглов призвал использовать программы своих конкурентов на выборах и учесть их в бюджете. И не раскачиваться

Врио губернатора Александр Беглов поручил членам правительства учесть предложения, которые содержались в программах Надежды Тихоновой и Михаила Амосова, взяв оттуда «наиболее ясные моменты». Приступать к работе он призвал «не раскачиваясь».

Как заявил Беглов 10 сентября, предложения конкурентов могут быть учтены уже при утверждении бюджета на 2020 год. Кроме того, должны быть приняты во внимание более 400 тысяч предложений петербуржцев в рамках проекта «Родной район». Говоря о результатах выборов, Беглов подытожил: «Команда собрана».

8 сентября, в единый день голосования, петербуржцы выбирали губернатора и муниципальных депутатов. После обработки всех данных, кроме протоколов с цифровых избирательных участков, на выборах главы города лидировал Александр Беглов с 64,45% голосов при явке 30,08%. При этом председатель ЦИК РФ Элла Памфилова предостерегла Горизбирком Санкт-Петербурга от публикации окончательных результатов до рассмотрения всех жалоб. «Фонтанка» писала о скандалах, которые сопровождали и само голосование, и обработку бюллетеней В частности, обращают на себя внимание метаморфозы в цифрах в ходе муниципальных подсчетов, а также рост доли надомного голосования и тенденции, которые в нем наблюдались.