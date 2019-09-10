Происшествия
Удмуртского ученого тушили у здания госсовета в Ижевске. Мужчина боролся за вымирающий язык
Удмуртского ученого увезли в реанимацию от здания госсовета в областном центре. Едва парламентская сессия началась, пожарным пришлось тушить мужчину с транспарантами, пикетировавшего законодателей.
ЧП произошло в центре Ижевска утром 10 сентября. Известный в республике ученый социолог Альберт Разин, директор Института человека Удмуртского госуниверситета, доставлен в ожоговую реанимацию с пораженем почти 100% поверхности тела. Он в крайне тяжелом состоянии.
По информации газеты izhlife.ru, едва сессия госсовета началась, Разин вышел к зданию с транспарантами, в которых призывал спасти удмуртский этнос. Через некоторое время мужчина 79 лет оказался охвачен огнем.
Сессию парламента прервали из-за происшествия.
Справка:
Альберт Разин является активистом удмуртского движения и боролся за то, чтобы «дети учили удмуртский язык и его не забывали». Ранее он написал обращение к депутатам госсовета республики с призывом «Удмуртский этнос исчезает. В ваших силах спасти его!».