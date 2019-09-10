Удмуртского ученого тушили у здания госсовета в Ижевске. Мужчина боролся за вымирающий язык

Удмуртского ученого увезли в реанимацию от здания госсовета в областном центре. Едва парламентская сессия началась, пожарным пришлось тушить мужчину с транспарантами, пикетировавшего законодателей.

ЧП произошло в центре Ижевска утром 10 сентября. Известный в республике ученый социолог Альберт Разин, директор Института человека Удмуртского госуниверситета, доставлен в ожоговую реанимацию с пораженем почти 100% поверхности тела. Он в крайне тяжелом состоянии.

По информации газеты izhlife.ru, едва сессия госсовета началась, Разин вышел к зданию с транспарантами, в которых призывал спасти удмуртский этнос. Через некоторое время мужчина 79 лет оказался охвачен огнем.

Сессию парламента прервали из-за происшествия.