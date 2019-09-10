СМИ: Шпиона США в Кремле, вывезенного из-за угрозы разоблачения, СК искал в рамках дела об убийстве

Высокопоставленным сотрудником американской разведки, которого, по данным CNN, вывезли в США два года назад, мог быть работавший в администрации президента, посольстве в Вашингтоне и аппарате правительства Олег Смоленков.

Два года назад он, как писало издание Daily Storm, с женой и детьми выехал на отдых в Черногорию и пропал. СК по Москве возбудило дело по статье «убийство».

Но потом выяснилось, что таким образом семья эмигрировала.

Издание «Коммерсант» полагает, что сейчас семья возможного американского агента обосновалась в Вирджинии или Вашингтоне. Так, некие Олег и Антонина Смоленковы приобрели дом в Стаффорде в штате Вирджиния в 2018 году.

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Часть источников «Коммерсанта» говорят, что в правительстве Смоленков занимался исключительно технической работой — закупками, организацией поездок и личными поручениями начальства — и мог поделиться только «расхожими слухами». Другие, напротив, полагают, что, будучи вторым секретарем в посольстве России в Вашингтоне, он дружил с тогда послом, а ныне помощником президента Юрием Ушаковым.

Источник «Коммерсанта» в госорганах США подтвердил, что в случае с репортажем CNN речь шла именно об Олеге Смоленкове.