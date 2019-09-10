Подушка за миллион. Жителя Весёлого Поселка принудили к покупкам по завышенной цене

Наглые продавцы всучили свой товар жителю Невского района Петербурга. Цену они определили сами, забрав из квартиры более миллиона рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 10 сентября, накануне с заявлением в полицию обратился 59-летний обитатель квартиры в третьем корпусе 9-го дома по проспекту Большевиков. Мужчина рассказал о настырных продавцах, которые прошли к нему домой и начали рекламировать свой товар. После визита незнакомцев пропали 1,2 миллиона рублей.

В ГУ МВД по городу и Ленобласти добавили, что незваные гости оставили после себя шубу и подушку, хотя владелец квартиры не соглашался на их покупку.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».