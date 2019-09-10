СМИ: чистый госдолг России опустился ниже нуля

Чистый государственный долг России впервые с 2014 года ушел в отрицательную зону, то есть он стал меньше, чем ликвидные активы расширенного правительства — федеральных властей, регионов и внебюджетных госфондов.

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные Минфина и ЦБ. Объем госдолга на 1 августа был равен 16,2 триллиона рублей, или около 15% прогнозного ВВП на 2019 год. Ликвидные активы государства — депозиты на счетах в ЦБ и банках в рублях и валюте — на ту же дату составили 17,6 трлн руб., или 16,2% прогнозного ВВП. Чистые активы расширенного правительства — депозиты минус долговые обязательства — составили 1,25% прогнозного ВВП.

Ранее РБК обратил внимание, что объем наличной валюты и денежных средств на депозитах сектора госуправления в 2018 году вырос на рекордные 3,87 триллиона рублей, или 56 миллиардов долларов. В этом году рост государственных резервов продолжился.