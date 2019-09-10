«Урал» готов взять к себе Кокорина и Мамаева, если они не запросят много денег

Трудоустроить освобожденных по УДО футболистов готов президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов. Однако он выразил опасения, что, несмотря на уголовный срок, они будут востребованы более рейтинговыми клубами.

«Если Мамаев и Кокорин захотят играть в «Урале», мы будем с ними общаться. Но это футболисты высокого уровня, поэтому на них будет высокий спрос», — сказал Иванов в интервью «Спорт Экспрессу».

«Год без футбола... Как они восстановятся? Не знаю. Но мы готовы их у себя увидеть», – отметил Иванов, но оговорился, что готов подписать контракты с игроками в том случае, если их финансовые запросы не будут слишком велики : «Заметьте, я первый сказал, что это качественные футболисты, которых мы готовы будем взять. Это потом уже другие стали их жалеть».

Отметим, что «Урал» сейчас занимает восьмую строчку в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги

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Ранее тренер «Зенита» Сергей Семак выразил желание вернуть Александра Кокорина.

Напомним, что братья Кокорины, Павел Мамаев, а также их знакомый Александр Протасовицкий в октябре 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Их жертвами, как позже установил суд, стали три человека, среди которых директор департамента Минпромторга Денис Пак. Суд приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, Александра Кокорина – к 1,5 года колонии общего режима. Кирилл Кокорин и Протасовицкий приговорены к 1,5 года колонии и к году и пяти месяцам колонии соответственно. В сентябре 2019 года ходатайство об условно-досрочном освобождение футболистов было удовлетворено.