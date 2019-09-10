В цехе «Петростали» на Стачек кран придавил рабочего. Пострадавшего с переломом таза госпитализировали

Врачи спасают жизнь горожанину, пострадавшему на рабочем месте в Кировском районе Петербурга. Мужчину придавил кран.

По информации ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), утром 9 сентября в 26-ю больницу на улице Костюшко доставили мужчину в состоянии шока. У пострадавшего диагностировали перелом костей таза, его отправили в реанимацию.

Скорая забирала пациента от завода «Петросталь» на проспекте Стачек. В цехе предприятия рабочего придавил кран.