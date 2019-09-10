СМИ: Шумахера тайно доставили в одну из больниц Парижа

Инкогнито, с закрытым лицом и телом семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер перевезен из Швейцарии в одну из парижских клиник с 9 на 10 сентября.

По данным Parisien, спортсмена доставили в отделение сердечно-сосудистой хирургии.

Его переносила группа из десяти человек, во главе которой был специалист-кардиохирург. Именно этот врач первым применил клеточную терапию для лечения сердечно-сосудистой недостаточности. По данным газеты, в больнице гонщику должны ввести стволовые клетки для противовоспалительной терапии.

Шумахер продолжает восстановление после черепно-мозговой травмы, которую он получил в 2013 году, катаясь на лыжах в Альпах. В результате травмы головы после падения гонщик впал в кому. Последние четыре года Михаэль прожил под наблюдением врачей на вилле на берегу Женевского озера.

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В декабре 2018-го таблоид Daily Mail сообщил, что состояние немца значительно улучшилось, и он дышит самостоятельно.