Подумал о смысле жизни. В Петербурге похороненный сын вернулся к матери живым

Экзистенциальное путешествие совершил житель Кронштадта. Пока мужчина проникал в тайны бытия, родственники прощались с телом. Возвращение из мира философии в реальность получилось эффектным.

Как сообщает ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 10 сентября, в середине марта в полицию с заявлением обратилась 62-летняя жительница Кронштадта, которая рассказала об исчезновении сына. Отпрыск 42 лет, страдавший психологическим заболеванием, перестал выходить на связь.

Через полтора месяца петербурженка в морге Фрунзенского района опознала тело сына, кремировала погибшего, получила свидетельство о смерти.

8 сентября ушедший в мир иной возник во плоти в дверях семейной квартиры на Кронштадтском шоссе. Вернувшийся из небытия пояснил, что всё это время жил на улице в районе метро «Ленинский проспект» и думал о смысле жизни.

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Остается вопрос — кого похоронили под именем жителя Кронштадта.