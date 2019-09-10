Сорок лет во льду. В Альпах нашли останки альпиниста, которого семья ищет четыре десятилетия

Двадцатилетний Жан-Франсуа Бенедетти летом 1976 года в одиночку отправился в горы и пропал. Его отец искал тело сына до самой смерти в 2018 году, после чего за поиски взялся брат с друзьями.

Во Французских Альпах обнаружено тело альпиниста, которое могло пролежать во льду 43 года. Ледник Лон де л`Эльфруад расположен в зоне на стыке департаментов Изер и Верхние Альпы. Именно там брат погибшего с товарищами нашел «оранжевое пятно» на леднике. Вертолетом 9 сентября к месту находки были доставлены двое спасателей. Они привезли оттуда обрывки одежды оранжевого цвета и часть человеческих останков,, которые были направлены на экспертизу ДНК.

Собрать останки полностью не удалось, так как на леднике начался камнепад, сообщает ТАСС.